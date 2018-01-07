В Кишиневе ищут молодого человека, укравшего iPhone 7 из офиса (ВИДЕО)

“Ловкач” воспользовался моментом, когда в кабинете никого не оказалось.

Тем не менее, сам момент кражи был заснят на установленную в помещении камеру видеонаблюдения, сообщает unimedia.info.

На кадрах, размещенных в соцсети сотрудником офиса, видно, как молодой человек, оставшись один, берет сумку, телефон со стола и в спешке уходит, при этом не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь.

Всех, кто узнал молодого человека, запечатленного на видео, просят сообщить в полицию либо связаться с автором поста.