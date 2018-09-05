В Кишиневе и по всей стране долгожданные дожди: НИП выступил с предупреждением к автолюбителям

В Кишиневе и по всей стране долгожданные дожди: НИП выступил с предупреждением к автолюбителям

Сильные дожди, начавшиеся наконец в Молдове, несут не только облегчение после удушливо жарких дней, но и опасность для водителей и их пассажиров.

Нацинспекторат патрулирования опубликовал перечень рекомендаций автолюбителям о том, как следует ездить в условиях мокрого дорожного полотна.

Так, водителям следует ездить на более низкой скорости и на повышенной дистанции от других автомобилей, помня, что тормозной путь на мокрой дороге гораздо длиннее.

Также не следует резко тормозить – в этом случае высок риск возникновения заноса. Рекомендуется использовать торможение при помощи двигателя и не допускать рискованных маневров обгона.

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