В Кишиневе и Бельцах – повышенное содержание двуокиси азота в воздухе: объявлен желтый код

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы в муниципиях Кишинев и Бельцы днём 19 сентября и утром 20 сентября отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота.

Так, среднесуточная санитарная норма была превышена в 2,2-2,3 раза, а максимально разовая предельно допустимая концентрация в 1,1-2,0 раза.

В последующие сутки метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Ожидается рост концентраций и ухудшение экологической ситуации.