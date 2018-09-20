В Кишиневе и Бельцах – повышенное содержание двуокиси азота в воздухе: объявлен желтый код

В Кишиневе и Бельцах – повышенное содержание двуокиси азота в воздухе: объявлен желтый код

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы в муниципиях Кишинев и Бельцы днём 19 сентября и утром 20 сентября отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота.

Так, среднесуточная санитарная норма была превышена в 2,2-2,3 раза, а максимально разовая предельно допустимая концентрация в 1,1-2,0 раза.

В последующие сутки метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Ожидается рост концентраций и ухудшение экологической ситуации.

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