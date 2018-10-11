В Кишиневе хозяин машины поймал вора с поличным в момент ограбления (ВИДЕО)

В Кишиневе хозяин машины поймал вора с поличным в момент ограбления (ВИДЕО)

35-летний житель столицы, ранее судимый за уличные кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков, был задержан полицейскими столичного сектора Ботаника после того, как за помощью к полицейским обратился владелец машины “Dacia Logan”. 

Согласно собранной информации, подозреваемый проник в автомобиль, откуда украл мобильный телефон и планшет марки “Samsung”, но был задержан с поличным владельцем машины. Злоумышленника сопроводили в инспекторат для установления обстоятельств случившегося. Он признал свою вину.

В настоящее время мужчина проходит по делу о краже. Он задержан на 72 часа и помещен в изолятор Управления полиции Кишинева. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

 

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