В Кишиневе горит Институт микробиологии и биотехнологии Академии наук (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя разгорелось в здании, расположенном на Телецентре, по адресу ул. Академическая, 3.
Судя по снимкам очевидцев, выложенным в соцсети, возгорание очень сильное. На данный момент часть города заволокло дымом, полыхающее пламя и клубы черного дыма видно из многих точек столицы.
В тушении задействован уже весь столичный гарнизон пожарных. Огнем охвачена уже вся крыша здания.
По словам пресс-секретаря Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на данный момент ведется эвакуация всех находящихся в здании. Очаг возгорания находится на крыше.
“Аргументы и факты” следят за развитием событий.
Фото, видео: facebook/Город без маршруток
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