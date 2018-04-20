В Кишиневе горит Институт микробиологии и биотехнологии Академии наук (ФОТО, ВИДЕО)

Пламя разгорелось в здании, расположенном на Телецентре, по адресу ул. Академическая, 3.

Судя по снимкам очевидцев, выложенным в соцсети, возгорание очень сильное. На данный момент часть города заволокло дымом, полыхающее пламя и клубы черного дыма видно из многих точек столицы.

В тушении задействован уже весь столичный гарнизон пожарных. Огнем охвачена уже вся крыша здания.

По словам пресс-секретаря Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на данный момент ведется эвакуация всех находящихся в здании. Очаг возгорания находится на крыше.

“Аргументы и факты” следят за развитием событий.

Фото, видео: facebook/Город без маршруток