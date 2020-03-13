В Кишиневе ежедневно дезинфицируют детские площадки (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Он уточнил, что эта процедура является одной из мер, предпринимаемых муниципалитетом для предотвращения распространения коронавируса в столице. Мероприятия по дезинфекции проводят сотрудники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Предпринимаются меры по уборке мест общего пользования, лестниц домов и технических помещений, мусорных баков.

– Мы просим родителей по возможности не приводить детей на игровые площадки. Постарайтесь гулять в менее людных местах. Мы прилагаем все усилия для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 среди населения столицы. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких! – призвал Ион Чебан.