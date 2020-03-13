В Кишиневе ежедневно дезинфицируют детские площадки (ФОТО)

В Кишиневе ежедневно дезинфицируют детские площадки (ФОТО)
Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар столицы Ион Чебан. 

Он уточнил, что эта процедура является одной из мер, предпринимаемых муниципалитетом для предотвращения распространения коронавируса в столице. Мероприятия по дезинфекции проводят сотрудники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Предпринимаются меры по уборке мест общего пользования, лестниц домов и технических помещений, мусорных баков.
– Мы просим родителей по возможности не приводить детей на игровые площадки. Постарайтесь гулять в менее людных местах. Мы прилагаем все усилия для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 среди населения столицы. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких! – призвал Ион Чебан.
Напомним, несколько дней назад все учебные заведения в Молдове были закрыты на карантин в связи с коронавирусом.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md