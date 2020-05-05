В Кишиневе двое подростков угнали машину, “чтобы покататься” (ВИДЕО)

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В столице за угон автомобиля были задержаны двое 17-летних подростков. В полицию обратился 33-летний житель Кишинева. Он сообщил, что у него похитили машину марки “Volkswagen Transporter”, которая была припаркована на улице Алексея Матеевича.

В скором времени машину нашли брошенной на одной из улиц столицы. Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить маршрут угонщиков. Впоследствии они были задержаны и доставлены в участок для дачи показаний.

Юноши признали свою вину и сообщили, что угнали авто, “чтобы покататься”. Стоит отметить, что ранее они неоднократно совершали подобные правонарушения.

За угон транспортного средства им грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от года до 3 лет тюрьмы.

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