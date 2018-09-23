В Кишиневе две женщины пострадали от наглых воров (ВИДЕО)

В Кишиневе две женщины пострадали от наглых воров (ВИДЕО)

Неприятный сюрприз поджидал жительницу столицы, владеющую автомобилем марки Toyota.

В припаркованный на одной из улиц сектора Ботаника пробрались неизвестные, выбив окно. Они выкрали из машины золотые кольцо и кольцо, а также портмоне с деньгами и документами, пишет canal3.md.

Заметив кражу, женщина тут же известила полицию. По словам заявительницы, ущерб составляет около 42 тысяч леев.

Еще один случай кражи зарегистрирован на Рышкановке. 88-летняя женщина заявила, что на улице Матей Басараб на нее внезапно набросился мужчина, повалил, выхватил сумку и убежал. В словам пострадавшей, в сумке были деньги и документы.

По обоим инцидентам полицией инициированы расследование и розыск преступников.

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