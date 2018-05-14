В Кишиневе были подтверждены два случая ввоза кори из Румынии и Украины

33-летний мужчина был заражен во время работы в качестве водителя на маршруте Кишинев-Клуж (Румыния), а молодая женщина заболела в Украине.

По данным столичного Центра общественного здоровья, с 1 по 8 мая мужчина находился на лечении в инфекционной больнице Тома Чорба, и был выписан в удовлетворительном состоянии. Он не передал болезнь другим людям, пишет tv8.md.

Во втором случае молодая женщина пробыла месяц в Украине, и вернулась домой 5 мая с признаками кори: лихорадкой и сыпью. Она обратилась к врачам лишь 8 мая, а через день была госпитализирована.

В настоящее время больная находится на лечении, в ее состоянии отмечается положительная динамика. Однако у женщины есть шестимесячный ребенок, которого еще нельзя вакцинировать против кори. Он был госпитализирован с температурой.

Кроме того, мужу и 11-летнему брату больной назначили комбинированную дозу вакцины от кори, эпидемического паротита и краснухи. Также специалисты пытаются выявить всех людей, с которыми взаимодействовала больная, так как по возвращении ее из Украины был организован семейный праздник с застольем. Люди, находившиеся в прямом контакте с женщиной, проходят медицинское наблюдение.

Эпидемиологическая ситуация в связи с корью по-прежнему неблагополучная в Украине и Румынии. Повышенная заболеваемость корью наблюдается также во Франции, Грузии, Греции, Италии, Сербии.