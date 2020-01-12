В Кишиневе была установлена еще одна площадка для тренировок на свежем воздухе (ФОТО)

В Кишиневе была установлена еще одна площадка для тренировок на свежем воздухе (ФОТО)

Примария Кишинева продолжает работать над благоустройством столицы, пользуясь хорошими погодными условиями.

Так, несмотря на разгар зимы, в городе продолжается обустройство спортивных площадок. В частности, были завершены работы еще на одной площадке для тренировок на свежем воздухе. Она расположена по адресу ул. Албишоара, 76/3.

С сентября прошлого года необходимым оборудованием были дополнены спортплощадки по адресам ул. Язулуй, 2/1 и Мунчештское шоссе, 404.

Также, как сообщил генпримар столицы Ион Чебан, до 20 января 2021 года в Кишиневе будут обустроены еще 12 спортивных площадок для тренировок на свежем воздухе.

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