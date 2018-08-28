В Кишиневе благодаря усилиям социалистов появляются лифты для лиц с ограниченными возможностями (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил поликлинику №1, где по инициативе социалистов были установлены два наружных лифта для лиц с ограниченными возможностями и три внутренних лифта, также оборудованных под эти цели.

Он отметил также, что до конца года должны быть установлены 20 наружных и внутренних лифтов в соответствующих учреждениях. Также этот весьма необходимый механизм планируется установить в здании столичной примэрии, однако на данный момент имеется техническая задержка в связи с тем, что это здание является памятником архитектуры.

– На сегодняшний день в Кишинёве более 35 тысяч человек с ограниченными возможностями, из которых более 7 тысяч – с проблемами опорно-двигательного аппарата. Долгие годы помощью этим людям никто в городе не занимался, – с горечью отметил Чебан.

Напомним, ранее по инициативе социалистов в примэрии Кишинева состоялись слушания по решению проблем людей с ограниченными возможностями. Их итогом стала договоренность о создании постоянного совета при примэрии, а также об утверждении проекта по разработке стратегии в этом отношении. Социалист выразил надежду, что эти важнейшие инициативы будут утверждены на следующем заседании мунсовета.