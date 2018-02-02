В Кишиневе благодаря советнику от ПСРМ может появиться новая пешеходная зона (ФОТО)

Сегодня, 2 февраля, состоялось заседание комиссии земельных отношений мунсовета Кишинева.

На нем мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов представил свой авторский проект решения по обустройству пешеходной зоны для жителей района в периметре улиц Киев, Алеку Руссо и Н. Димо.

По словам Одинцова, проблема состоит в катастрофической транспортной загруженности данного района, что привело к хаосу и опасности для детей и взрослых, которые каждую минуту рискуют попасть под колёса в жилом квартале.

– Проектом решения мунсовет поручает Главному управлению архитектуры спроектировать, а Управлению транспорта и Lumteh выполнить работы по обустройству и освещению пешеходной зоны. Полицию просим провести воспитательные и обучающие беседы, – рассказал социалист.

Он также отметил, что 22 декабря на заседании мунсовета была одобрена предложенная им поправка к бюджету, предусматривающая выделение 150 тысяч леев Главному управлению архитектуры на проектирование указанной пешеходной зоны. Одинцов выразил надежду, что на ближайшем заседании столичный мунсовет проголосует за принятие данного решения.