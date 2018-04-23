В Кишиневе без вести пропал мужчина

Гынку Сергей ушел из дома утром 14 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Призыв о помощи в соцсетях опубликовала племянница мужчины. Он пропал на Ботанике – дом, в котором жил дядя девушки, находится на пересечении улиц Дачия и Траян.

Пропавшему 62 года, рост 160-165 см, зеленые глаза, седые короткие волосы, есть усы. В день исчезновения был в синей куртке , серых джинсах, белой в серую клетку рубашке, коричневых туфлях.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию или по номеру 060633165.