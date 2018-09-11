В Кишиневе без вести пропал молодой мужчина (ВИДЕО)

В Кишиневе без вести пропал молодой мужчина (ВИДЕО)

28-летний житель столицы вышел из дома 23 августа, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Встревоженные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы, которые инициировали розыск пропавшего, пишет canal3.md. У мужчины среднее телосложение, короткие волосы. В день исчезновения был одет в футболку и черные брюки, на голове была кепка.

Всех, кто может что-либо сообщить об этом мужчине, просят сообщить по телефону 069 434 023, либо посредством Службы 112.

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