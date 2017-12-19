В Кишиневе бесследно пропал несовершеннолетний

Мальчика не могут найти уже третьи сутки.

14-летний подросток, проживающий в столице, ушел из дома 17 декабря и до сих пор не выходил на связь с родными.

Его приметы: рост 165 см, худое телосложение, короткая стрижка, шрам на левой стороне лица.

В день исчезновения несовершеннолетний был одет в синие джинсы, черную куртку с белыми полосками и черную обувь.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по номерам 74-19-31, 74-02-38, 74-43-24, 079064191.