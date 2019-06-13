В Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Комрате установят палатки “антижара”

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД начнет устанавливать с 13 июня палатки “антижара”. Их разместят во всех столичных секторах, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате.
Палатки будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00. В столице их разместят по следующим адресам:
- Ботаника – вблизи торгового центра “1000 мелочей”;
- Центр – вблизи Центрального рынка;
- Рышкановка – вблизи рынка Матей Басараб;
- Чеканы – Джинта Латинэ, 18;
- Буюканы – Каля Ешилор, 1.
В специальных палатках граждане смогут выпить воды и защититься от солнца в самые знойные часы дня.
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