В Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Комрате установят палатки “антижара”

В Кишиневе, Бельцах, Кагуле и Комрате установят палатки “антижара”

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД начнет устанавливать с 13 июня палатки “антижара”. Их разместят во всех столичных секторах, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате. 

Палатки будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00. В столице их разместят по следующим адресам:

  • Ботаника – вблизи торгового центра “1000 мелочей”;
  • Центр – вблизи Центрального рынка;
  • Рышкановка – вблизи рынка Матей Басараб; 
  • Чеканы – Джинта Латинэ, 18;
  • Буюканы – Каля Ешилор, 1. 

В специальных палатках граждане смогут выпить воды и защититься от солнца в самые знойные часы дня.

 

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