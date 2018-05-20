В Кишиневе, Бельцах и еще 5 населенных пунктах страны сегодня выбирают примаров

Сегодня, 20 мая, новые местные выборы проходят в семи населенных пунктах страны.

Всего в избирательной гонке зарегистрировались 30 кандидатов: 22 мужчин и 8 женщин. Больше всего претендентов на должность примаров Кишинева и Бельц: 11 и 8 соответственно. На должность примара коммуны Жора де Мижлок Оргеевского района претендуют 3 кандидатов, а в коммуне Леушень и селе Немцень Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского района и коммуне Пырлица Унгенского района – по 2 кандидата.

Избирательные участки откроются в 7.00 и будут работать до 21.00. Для того, чтобы проголосовать, избиратели должны иметь при себе удостоверение личности, и прийти на участок по месту своей постоянной или временной прописки.

В течение всего дня Центральная избирательная комиссия будет сообщать о явке на выборах, а также о первых результатах голосования в режиме онлайн. Дополнительную информацию о проходящем сегодня голосовании можно узнать по этой ссылке.