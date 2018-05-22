В Кишиневе 8-летняя девочка была сбита автомобилем полиции: версии свидетелей и властей (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Бернардацци 19 мая в первой половине дня, но известно о нем стало позднее.

Согласно информации портала crimemoldova.com, сбитую девочку с травмами доставил в больницу другой экипаж полиции, а участники аварии покинули место происшествия. При этом на месте происшествия не были проведены следственные действия.

Очевидцы произошедшего рассказали, что девочка играла через дорогу от дома, в котором живет, а когда попыталась перейти дорогу, ее сбил автомобиль полиции, двигавшийся с превышением скорости.

Мать пострадавшей сообщила, что, помимо других травм, у ее дочери был сломан зуб. Женщина утверждает, что звонила управлявшему автомобилем полицейскому Раду Харти, который ей пожаловался, что у него возникли проблемы с начальством из-за поврежденного автомобиля. Более того, Харти угрожал ей штрафом за то, что она не следит за ребенком.

После того как инцидент стал известен общественности, Генинспекторат полиции выступил с официальным комментарием. Согласно ему, 19 мая около 11.36 автомобиль полиции марки Dacia Logan, ехавший по вызову с включенным проблесковым маячком, сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослого. В полиции подтвердили, что в больницу сбитую доставил другой автомобиль, а врачи установили, что серьезных травм у нее нет.

– По данному случаю инициированы процесс о правонарушении и служебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и изучения действий водителя. Результаты расследования будут обнародованы позднее, – сообщили в полиции.