В Кишиневе 50-летняя женщина была сбита на пешеходном переходе (ФОТО)

Инцидент произошел сегодня, 3 июня, во второй половине дня на улице Каля Мошилор.
Как сообщили в полиции, женщина была сбита автомобилем марки Opel при переходе дороги в предназначенном для этого месте. За рулем машины находился 18-летний молодой человек, пишет protv.md.
В результате наезда пожилая женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
Полиция инициировала расследование. Водителя ждет наказание в зависимости от тяжести травм пострадавшей.
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