В Кишиневе 50-летняя женщина была сбита на пешеходном переходе (ФОТО)

Инцидент произошел сегодня, 3 июня, во второй половине дня на улице Каля Мошилор.

Как сообщили в полиции, женщина была сбита автомобилем марки Opel при переходе дороги в предназначенном для этого месте. За рулем машины находился 18-летний молодой человек, пишет protv.md.

В результате наезда пожилая женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Полиция инициировала расследование. Водителя ждет наказание в зависимости от тяжести травм пострадавшей.