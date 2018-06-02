В Кишинев прибыл Генеральный секретарь Межпарламентского Союза

2 июня в Республику Молдову прибыл с визитом Генеральный секретарь Межпарламентского Союза (МПС) Мартин Чунгонг. В аэропорту господина Мартина Чунгонга встретила председатель Национальной группы МПС, председатель Партии социалистов РМ, глава фракции ПСРМ в Парламенте РМ Зинаида Гречаный.

Как сообщает пресс-служба ПСРМ, целью визита Генерального секретаря МПС в Кишинев является обмен мнениями о сотрудничестве Парламента РМ с МПС, содействие демократии и правам человека, обсуждение роли парламента в реализации целей устойчивого развития (ODD), изучение возможностей предоставления программ технической помощи, рассмотрение передовых практик парламентской дипломатии в содействии политическому диалогу и миру. Во время визита в Молдову Генеральный секретарь Межпарламентского Союза Мартин Чунгонг проведет встречи с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, председателем Парламента РМ Андрианом Канду, председателем Национальной группы МПА Зинаидой Гречаный, а также с другими официальными лицами РМ. Визит генерального секретаря МПА в Кишинев продлится до 5 июня.

МПС основан в 1889 году и является международной организацией парламентов суверенных государств. Представляет собой парламентский форум за мир, сотрудничество между народами и демократию. В настоящее время в МПС входят 178 государств-членов и 12 ассоциированных членов (в том числе Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Межпарламентская ассамблея СНГ).

Республика Молдова является членом Межпарламентского союза с 1992 года. Национальную группу МПА возглавляет председатель парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаный. В состав Национальной группы МПС входит еще один представитель парламентской фракции ПСРМ – депутат Влад Батрынча. На 138-й Ассамблее МПС(24-28 марта 2018 года) Зинаида Гречаный была избрана членом Бюро женщин парламентариев МПС, а Влад Батрынча – членом Бюро Постоянной комиссии за демократию и права человека МПС.