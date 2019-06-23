В Кишинев прибудет делегация Европарламента

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Делегация Европейского парламента прибудет в молдавскую столицу в начале следующей недели. Депутаты Европарламента оценят политическую ситуацию в Республике Молдова и встретятся с представителями новой власти, пишет moldpres.md.

В состав делегации войдут четыре евродепутата. В понедельник, 24 июня, они встретятся с президентом Игорем Додоном, спикером Зинаидой Гречаный, премьером Майей Санду, министром иностранных дел Николае Попеску, министром внутренних дел Андреем Нэстасе, а также с председателем парламентской фракции Демократической партии Павлом Филипом.

Как отмечается в пресс-релизе Европарламента, цель визита – на месте оценить политическую ситуацию, сложившуюся на фоне недавнего политического кризиса, и подвести итоги нынешних отношений Республики Молдова и ЕС.

Делегацию возглавит председатель Комиссии по иностранным делам Дэвид Макалистер (Европейская народная партия, Германия). В состав делегации также войдут Зигфрид Мурешан (Европейская народная партия, Румыния), Клэр Муди (Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Великобритания) и Хайди Хаутала (Группа зеленых / Европейский свободный альянс, Финляндия).