В Кишинев на вертолете доставили 5-летнего ребенка с ожогами 70% поверхности тела (ВИДЕО)

Мальчик получил их во время пожара в доме во Флорештах, в котором пострадали также его брат, сестра и мама.

Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций, у ребенка ожоги I, II, III степеней на 50%- 70% поверхности тела. Из районной больницы Флорешт на вертолете его доставили в Кишинев и поместили под наблюдение врачей Института матери и ребенка. Отмечается, что мальчик находится в очень тяжелом состоянии и подключен к искусственной вентиляции легких.

Это уже третья воздушная операция по транспортировке в Кишинев несовершеннолетних, находящихся в тяжелом состоянии.