В Кишинев из Москвы поступят несколько десятков единиц спецтехники (ВИДЕО)

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Ни одна из командировок генерального примара Кишинева не была безрезультатной. Например, в Москве градоначальник договорился о двух важных моментах, касающихся экспертизы и инфраструктуры столицы.

Более того, в Кишинев из Москвы в скором времени должны поступить несколько десятков единиц спецтехники. Это произойдет уже в ближайшие месяцы, и это также стало возможным в результате достигнутых договоренностей. Эта информация была озвучена в рамках выпуска “Президент отвечает” в качестве ответа на вопрос о “слишком частых заграничных визитах” генпримара.

Со своей стороны Игорь Додон рассказал, что в субботу он и Ион Чебан вместе встретятся с губернатором Санкт-Петербурга. Речь пойдет о ряде соглашений и проектов, которые, возможно, будут запущены в Кишиневе уже в начале будущего года.