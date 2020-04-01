В Кирсово при загадочных обстоятельствах умер пастух

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49-летний мужчина был обнаружен мертвым в сторожке скотоводческой фермы в селе Кирсово. Инцидент произошёл в понедельник, 30 марта.

По словам примара села, мужчина не был конфликтным человеком и вел одинокий образ жизни. У него была семья, но дети и жена давно живут за границей. В последние годы он работал пастухом и большую часть времени жил на ферме, передаёт gagauzinfo.md.

– В последнее время он злоупотреблял спиртными напитками, за собой не следил, питание, возможно, тоже было слабым. Скорее всего, организм ослаб и не выдержал. Его обнаружил хозяин фермы. На теле не было каких-либо признаков насильственной смерти, – отметил примар.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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