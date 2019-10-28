В Кирсово легковушка столкнулась с самосвалом (ФОТО)

В Кирсово легковушка столкнулась с самосвалом (ФОТО)

В Кирсово в минувшую субботу, 26 октября, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Жительница села, управляя машиной Hyundai Matrix, совершила касательное столкновение с большегрузом.

В момент столкновения грузовик участвовал в работах по реабилитации дорожного полотна участка республиканской трассы “Кишинёв-Джурджулешты” в черте Кирсово. За рулем грузовика находился 27-летний житель Вулканешт, передаёт gagauzinfo.md.

В результате ДТП никто из водителей не пострадал. Легковой автомобиль получил серьёзные технические повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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