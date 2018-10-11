В киосках и передвижных точках продажи в Кишиневе запрещено использовать газовые баллоны

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 11 октября, временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну.

Как отмечается на официальном сайте примэрии, решение было принято в связи с незаконным использованием баллонов со сжиженным газом в деятельности торговых точек. Таким образом, распоряжением запрещается использование газовых баллонов в киосках, палатках, специализированных автомагазинах, прицепах и других стационарных и передвижных коммерческих точках.

Преторам секторов предстоит эвакуировать точки продажи, которые используют баллоны со сжиженным газом в своей деятельности.