В киосках и передвижных точках продажи в Кишиневе запрещено использовать газовые баллоны

В киосках и передвижных точках продажи в Кишиневе запрещено использовать газовые баллоны

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 11 октября, временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну. 

Как отмечается на официальном сайте примэрии, решение было принято в связи с незаконным использованием баллонов со сжиженным газом в деятельности торговых точек. Таким образом, распоряжением запрещается использование газовых баллонов в киосках, палатках, специализированных автомагазинах, прицепах и других стационарных и передвижных коммерческих точках.

Преторам секторов предстоит эвакуировать точки продажи, которые используют баллоны со сжиженным газом в своей деятельности.

 

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