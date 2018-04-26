В кинотеатрах страны начались тренинги по пожарной безопасности (ВИДЕО, ФОТО)

Первое учение прошло накануне в кинотеатре столичного ТЦ.

Как сообщает Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, пожарные проинструктировали посетителей кинотеатра о правильном поведении во время возникновения чрезвычайной ситуации в начале и конце киносеанса. Сотрудники ЧС рассказали, почему важно обращать внимание на указатели выхода и на двери, которые служат для эвакуации. Кроме этого, специалисты призвали людей сохранять спокойствие во время эвакуации и не упускать из виду детей.

Спасатели посоветовали телезрителям в случае задымления помещения приложить к дыхательным путям кусочек одежды, желательно, чтобы он был влажным. Также они показали как можно просто и безопасно покинуть опасную зону.

По данным Службы ЧС, пожарные и спасатели проведут проверки на пожарную безопасность в более чем 1000 объектах социально-культурного назначения, среди которых и кинотеатры. На данный момент около 500 учений по всей стране уже прошли, а в последующие дни сотрудники Службы ЧС посетят несколько кинотеатров и театров, чтобы проинструктировать посетителей в области пожарной безопасности.