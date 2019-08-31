В Киевской области задержали молдаванина, которого подозревают в убийстве таксиста

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Правоохранители задержали 34-летнего гражданина Молдовы, который подозревается в убийстве таксиста в Киеве в ночь на 28 августа.

Мужчину задержали в Киевской области, неподалёку от места преступления. Вместе со своей гражданской женой и трёхмесячным ребёнком подозреваемый незаконно проживал в Киево-Святошинском районе, пишет unn.com.ua.

По версии следствия, молдаванин убил таксиста ударом в шею кухонным ножом. Из показаний задержанного известно, что он сел в автомобиль и попросил подвезти, а когда автомобиль остановился в месте, где нет большого движения, подозреваемый нанёс удар в шею потерпевшему. Пострадавший смог выскочить из автомобиля, а преступник сел за руль и поехал домой. Кроме того, нападавший завладел 70 гривнами и двумя мобильными телефонами, пишет источник.

В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что задержали также 25-летнюю женщину, гражданку Молдовы, и объявили ей о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.