В Киеве задержали молдаванина со 100 килограммами героина (ФОТО)

В Киеве задержали молдаванина со 100 килограммами героина (ФОТО)

С 30 на 31 марта в украинской столице был задержан гражданин Молдовы, перевозивший около 100 килограммов героина.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, гражданин Молдовы был задержан в ходе специальных мероприятий, которые проводились той ночью на территории Киева и Киевской области работниками Департамента противодействия наркопреступности.

– Гражданин Молдовы был задержан с двумя паспортами. При обыске его автомобиля из специально сделанных тайников были изъяты пакеты с порошком белого цвета, – написал Аброськин.

Согласно проведенному экспресс-анализу, порошок оказался героином.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md