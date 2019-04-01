В Киеве задержали молдаванина со 100 килограммами героина (ФОТО)

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С 30 на 31 марта в украинской столице был задержан гражданин Молдовы, перевозивший около 100 килограммов героина.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, гражданин Молдовы был задержан в ходе специальных мероприятий, которые проводились той ночью на территории Киева и Киевской области работниками Департамента противодействия наркопреступности.

– Гражданин Молдовы был задержан с двумя паспортами. При обыске его автомобиля из специально сделанных тайников были изъяты пакеты с порошком белого цвета, – написал Аброськин.

Согласно проведенному экспресс-анализу, порошок оказался героином.