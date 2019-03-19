В Казаклии женщина бросилась под колёса машины полиции: момент попал на видеорегистратор (ВИДЕО)

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На кадрах, сделанных видеорегистратором полицейского автомобиля, видно, что патрульные преследовали Volkswagen Golf, водитель которого пытался скрыться.

В какой-то момент машина резко остановилась, перегородив проезжую часть. У машины уже стояло несколько человек, которые поджидали полицейских. Патрульные объехали преследуемый автомобиль, и в этот момент неизвестная женщина остановилась на дороге, замахиваясь на машину палкой.

Хотя полицейский автомобиль и затормозил, удара избежать не удалось. Впоследствии, 29-летняя пострадавшая была доставлена в районную больницу Чадыр-Лунги. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, пишет gagauzinfo.md.

В результате завязавшейся потасовки, один из сотрудников полиции получил удар в лицо. Несколько человек было задержано. Правоохранительными органами было открыто уголовное дело по факту насилия в отношении должностного лица. Полиции предстоит выяснить все детали случившегося.