В Казаклии появится новый туристический объект

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В селе Казаклия реализуют новый проект, ориентированный на сельский туризм. На базе местного музея появится дегустационный зал и своя винотека. Об этом в интервью новостному порталу gagauzinfo.md рассказал примар села Анатолий Узун.

– В нашем музее есть красивый старинный гагаузский подвал. Мы решили там воссоздать всю атмосферу, обустроить его в национальном стиле, сделать таким, каким он был у наших прадедов. В последующем мы хотим включить наш музей в туристический маршрут, поэтому у нас есть весь потенциал для этого, – сказал примар.

Посетители музея смогут не просто ознакомиться с винами местного производства, но и попробовать коллекционные вина, а также приобрести сувениры и понравившиеся вина. Проект будет реализован в 2020 году благодаря участию примарии в проекте SLPA.

На реализацию нового туристического проекта музей выиграл грант в размере 5 тысяч евро, из которых пять процентов – собственная контрибуция.