В Казаклии подросток устроил разгром в местном музее

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Злоумышленник проник в здание закрытого на карантин музея через заднюю дверь, решив “похозяйничать” внутри.

По словам сотрудника музея, подросток что-то искал в коробках и шкафчиках и даже приготовил на вынос компьютер. Однако ограничился лишь тем, что забрал одну из кнопок клавиатуры и разбил оконное стекло, пишет gagauzinfo.md.

В проникновении в здание музея подозревают 15-летнего местного жителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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