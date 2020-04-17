В Казаклии подросток устроил разгром в местном музее

В Казаклии подросток устроил разгром в местном музее

Злоумышленник проник в здание закрытого на карантин музея через заднюю дверь, решив “похозяйничать” внутри. 

По словам сотрудника музея, подросток что-то искал в коробках и шкафчиках и даже приготовил на вынос компьютер. Однако  ограничился лишь тем, что забрал одну из кнопок клавиатуры и разбил оконное стекло, пишет gagauzinfo.md.

В проникновении в здание музея подозревают 15-летнего местного жителя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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