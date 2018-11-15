В Казаклии 13-летний мальчик проник в чужую машину и украл кошелёк

Учитывая несовершеннолетний возраст подозреваемого, который не позволяет привлекать его к уголовной ответственности, наказание понесут родители юноши за невыполнение обязанности содержания, воспитания и обучения ребенка.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, в дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунги поступило заявление от 24-летней жительницы села Казаклии с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые проникли в ее автомобиль марки Opel Vectra и тайно похитили кошелек с удостоверением личности, медицинским полисом и банковскими картами.

Органы правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых данное преступление было раскрыто. Было установлено, что преступление совершил 13-летний житель села Казаклия.

Обстоятельства кражи выясняются.