В Казаклии 13-летний мальчик проник в чужую машину и украл кошелёк

В Казаклии 13-летний мальчик проник в чужую машину и украл кошелёк

Учитывая несовершеннолетний возраст подозреваемого, который не позволяет привлекать его к уголовной ответственности, наказание понесут родители юноши за невыполнение обязанности содержания, воспитания и обучения ребенка.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, в дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунги поступило заявление от 24-летней жительницы села Казаклии с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые проникли в ее автомобиль марки Opel Vectra и тайно похитили кошелек с удостоверением личности, медицинским полисом и банковскими картами.

Органы правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых данное преступление было раскрыто. Было установлено, что преступление совершил 13-летний житель села Казаклия.

Обстоятельства кражи выясняются.

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