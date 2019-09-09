В Каушанском районе зарегистрирован ещё один случай бешенства: болезнь выявлена у коровы (ВИДЕО)

В Каушанском районе зарегистрирован ещё один случай бешенства: болезнь выявлена у коровы (ВИДЕО)

Ещё один случай бешенства был зафиксирован в населённом пункте Каушанского района. Инфекция была выявлена у коровы. Ветеринар сообщил об инциденте специалистам, а все люди, которые были в контакте с животным, вовремя получили вакцину и находятся вне опасности.

Случай бешенства был зарегистрирован у коровы в селе Опачь Каушанского района. Хозяева животного заметили признаки болезни и вызвали ветеринара. В контакте с животным были 9 взрослых и 2 детей. Все они были привиты, передаёт protv.md.

Стоит отметить, что с начала текущего года в Каушанском районе было зарегистрировано 188 случаев нападения животных на людей.

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