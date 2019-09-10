В Каушанском районе перевернулся грузовик с семечками (ФОТО)

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Грузовик с семечками перевернулся на центральной дороге в селе Салкуца Каушанского района. Авария произошла вчера, 9 сентября.

По данным полиции, за рулём грузовика находился 28-летний мужчина. Он не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель был трезв, медицинская помощь ему не понадобилась, передаёт protv.md.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП. Водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.