В Каушанском районе перевернулась фура: на место ЧП прибыла полиция и скорая помощь (ФОТО, ВИДЕО)

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Авария произошла в селе Григорьевка Каушанского района. Фура перевернулась на бок на обочине дороги. На место происшествия прибыли экипаж полиции и бригада скорой помощи.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Каушан Корины Репещук, за рулём фуры находился житель Одессы. Он не снизил скорость на опасном повороте, в результате чего не справился с управлением. Фура перевернулась на бок на обочине дороги.

Мужчине понадобилась медицинская помощь. Было установлено, что он находился за рулём в трезвом состоянии, передаёт publika.md.