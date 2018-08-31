В Каушанском и Хынчештском районах ожидаются отключения света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 31 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет в следующих населенных пунктах страны:

1. Каушанский район:

– с. Бакчалия – частично с 09:00 до 20:00;

– с. Баурчи – частично с 09:00 до 20:00;

2. Хынчештский район:

– с. Чиоара – частично 08:15 – 21:00;

– с. Сэрата Галбенэ: ул. Главан, Крюкова, Грэдинилор, Котовский, Хынчешть, Солтыс, Матросов, Эминеску, Витязул, Фрунзе, Садовяну, Ватутин, Октябрьская, Огородная, Св. Георге – частично 08:15 – 21:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.