В Каушанском и Хынчештском районах ожидаются отключения света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 31 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет в следующих населенных пунктах страны:
1. Каушанский район:
– с. Бакчалия – частично с 09:00 до 20:00;
– с. Баурчи – частично с 09:00 до 20:00;
2. Хынчештский район:
– с. Чиоара – частично 08:15 – 21:00;
– с. Сэрата Галбенэ: ул. Главан, Крюкова, Грэдинилор, Котовский, Хынчешть, Солтыс, Матросов, Эминеску, Витязул, Фрунзе, Садовяну, Ватутин, Октябрьская, Огородная, Св. Георге – частично 08:15 – 21:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.