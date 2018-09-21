В Каушанах жителям предлагают самим провести уличное освещение: на найм электриков денег нет (ВИДЕО)

Хочешь света – сделай сам: такая абсурдная ситуация сложилась в городе Каушаны.

Примэрия этого населенного пункта призвала жителей самостоятельно заняться монтажом уличного освещения, то есть за свои средства нанять специалистов, так как у администрации города на это средств нет, пишет Studio-L.

У примэрии есть более 3 тысяч электрического кабеля, лампы и прочие необходимые части, однако денег на оплату работы электриков нет. Именно это и предлагают взять на себя жителям Каушан.