В Каушанах женщина зарезала пьяного супруга

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Жительницу Каушан задержали после того, как она ударила своего мужа в сердце кухонным ножом. Инцидент произошёл накануне вечером в селе Тэнэтарь Каушанского района.

44-летний мужчина пришёл вечером домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. На этой почве между ним и его женой разразился конфликт, переросший в поножовщину, пишет deschide.md.

Женщина взяла кухонный нож и нанесла удар мужчине в область сердца, а затем вызвала “скорую”. К сожалению, врачи на месте констатировали смерть мужчины.

Полиция задержала на 72 часа 36-летнюю супругу покойного. На её имя было возбуждено уголовное дело. У пары остались четверо детей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.