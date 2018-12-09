В Каушанах задержали автомобиль, набитый контрабандным мясом птицы (ФОТО)

В Каушанах задержали автомобиль, набитый контрабандным мясом птицы (ФОТО)

Полицейские из Каушан конфисковали 400 кг замороженного куриного мяса без документов о происхождении. Стоимость изъятого составила 25 000 леев.

Полицейские остановили автомобиль Audi с регистрационными знаками ПМР, в которой находилась крупная партия мяса неизвестного происхождения. Водитель, 38-летний житель села Талмаза, не смог представить необходимые документы о происхождении товара.

Во время проверки водитель заявил, что купил товар 2 года назад на рынке в Кишинёве и собирался его выбросить. Однако полиция установила, что мужчина обошел пост внутреннего таможенного контроля, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, передаёт realitatea.md. На коробках была указана дата производства – 2017 и 2018 гг.

В настоящее время задержанный находится под следствием. Мужчине грозит штраф в размере до 4 500 леев с конфискацией товара.

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