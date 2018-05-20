В Каушанах водитель пассажирского автобуса сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде (ФОТО)

Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой помощи с различными травмами.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Каушан Сильвии Ветку, авария произошла вчера, 19 мая, передаёт realitatea.md. Мальчика сбил пассажирский автобус марки Setra, за рулём которого находился 50-летний водитель. По его словам, ребёнок на велосипеде хотел пересечь дорогу, но не убедился в своей безопасности. После ДТП водитель автобуса вызвал сотрудников Инспектората полиции Каушан.

Органы правопорядка расследуют это дело. В ближайшее время все обстоятельства случившегося будут установлены.