В Каушанах спасатели помогли вытащить из ямы корову

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Сотрудники ГИЧС прибыли по вызову в село Баймаклия Каушанского района. Накануне вечером к спасателям обратился местный житель, который сообщил, что в колодезную яму упала корова.

Чтобы вытащить животное весом около 450 кг, на место происшествия прибыли четыре спасателя. Сотрудникам ГИЧС удалось освободить животное за 15 минут и поднять на верёвках с глубины более двух метров.

Согласно данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в этом году спасатели приняли участие в более чем 193 случаях спасения животных.