В Каушанах сапёры уничтожили целый арсенал боеприпасов

В Каушанах сапёры уничтожили целый арсенал боеприпасов

Команда сапёров батальона “Кодру” обезвредила 26 взрывоопасных предметов в Каушанском районе.По словам начальника сапёрной службы, подполковника Адриана Эфроса, боеприпасы были обнаружены местными жителями в лесу недалеко от села Плоп-Штюбей.

Прибыв на место, сапёры обнаружили 23 миномётных снаряда калибра 82 и 120 мм, а также 3 артиллерийских снаряда калибра 45, 76 и 100 мм. Как пишет deschide.md, боеприпасы времён Второй мировой войны были благополучно обезврежены сапёрами.

Стоит отметить, что с начала года сапёры выполнили 11 операций по разминированию, в ходе которых обезвредили 72 взрывоопасных объекта различного калибра.

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