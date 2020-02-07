В Каушанах сапёры нашли и обезвредили крупную партию боеприпасов

В Каушанах сапёры нашли и обезвредили крупную партию боеприпасов

Сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 136 взрывоопасных объекта различных типов. Снаряды были найдены недалеко от села Плоп-Штюбей Каушанского района.

Команда сапёров обнаружила на месте артиллерийские снаряды, бомбы и противопехотные мины времён ВОВ, пишет publika.md. Все взрывоопасные объекты были доставлены в учебный центр для последующего уничтожения в безопасных условиях.

Всего с начала текущего года сапёры Национальной армии обезвредили 141 взрывоопасный объект по всей стране.

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