В Каушанах “разрушительный” ливень сломал местные мосты и затопил поля (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный дождь нанёс значительный ущерб жителям села Украинка Каушанского района.

Судя по фотографиям, присланным на protv.md, дождь разрушил несколько мостов в населённом пункте, а поля были затоплены мощными потоками воды. Жители села говорят, что от ливня пострадал весь урожай на территории.

Кроме этого, по словам людей, был разрушен главный мост на въезде в село. Местные жители оказались заблокированными и не смогут выехать и въехать на территорию, пока мост не будет отремонтирован.