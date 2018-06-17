В Каушанах “разрушительный” ливень сломал местные мосты и затопил поля (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный дождь нанёс значительный ущерб жителям села Украинка Каушанского района.
Судя по фотографиям, присланным на protv.md, дождь разрушил несколько мостов в населённом пункте, а поля были затоплены мощными потоками воды. Жители села говорят, что от ливня пострадал весь урожай на территории.
Кроме этого, по словам людей, был разрушен главный мост на въезде в село. Местные жители оказались заблокированными и не смогут выехать и въехать на территорию, пока мост не будет отремонтирован.
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