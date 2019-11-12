В Каушанах прошли учения ГИЧС по ликвидации последствий непогоды (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС провели в Каушанах показательные учения по устранению последствий дождей. Согласно сценарию, инфраструктура города сильно пострадала от сильных ливней с градом.

Так, вследствие разгула стихии произошло повышение уровня воды в местных водных бассейнах. Несколько домов остались без электричества и газа, а многие домовладения пострадали от рухнувших деревьев. Спасателям пришлось ликвидировать импровизированный пожар в детском саду, который произошёл из-за короткого замыкания. В результате сотрудники ГИЧС оперативно эвакуировали более 200 детей.

Спасатели провели работы по укреплению местной плотины и откачивании ливневой воды из-под разрушенного моста. Также были очищены дренажные каналы и установлены защитные барьеры на повреждённом мосту.

Подобные мероприятия проводятся регулярно с целью повышения уровня профессиональной подготовки и проверки готовности сотрудников ГИЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.