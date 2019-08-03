В Каушанах пограничники задержали двоих нарушителей: пьяный водитель и агрессивный пассажир попытались сбежать

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Двое молодых людей, находящихся в автомобиле в состоянии опьянения, были задержаны сотрудниками мобильной бригадой Пограничной полиции в селе Салкуца Каушанского района. Инцидент произошёл вечером 2 августа.

Патрульных обогнал автомобиль BMW с иностранными номерами. Машина ехала по трассе на большой скорости и хаотично. По сигналу пограничников водитель остановился. Он и его пассажир были явно пьяны.

Мужчины вели себя агрессивно, применяя в сторону правоохранителей оскорбительные слова. Более того, нарушители в возрасте 35 и 24 лет попытались сбежать с места происшествия. В результате на одного из агрессоров пришлось надеть наручники, а второму удалось сбежать, однако его впоследствии задержали.

Задержанное лицо, а также автомобиль подозреваемых были доставлены в Инспекцию полиции Каушан и переданы в соответствии с правовой процедурой для дальнейшего документирования дела. Тем временем был обнаружен второй человек.

Задержанных ждёт наказание за вождение в пьяном виде, а также за неподчинение и сопротивление сотрудникам пограничной полиции. Мужчинам грозит штраф в размере от 2 500 до 5 000 леев или арест до 15 суток.