В Каушанах перевернулась машина: две женщины госпитализированы (ФОТО)

В Каушанах перевернулась машина: две женщины госпитализированы (ФОТО)

Две женщины были в срочном порядке доставлены в больницу после того, как машина, в которой они находились, “слетела” с проезжей части и перевернулась в кювете у обочины дороги. 

ДТП произошло вчера на въезде в село Салкуца Каушанского района. По информации полиции, машина марки VAZ, за рулем которой был 24-летний молодой человек, угодила в кювет после того, как он потерял управление автомобилем. Водителю помощь не понадобилась, однако две его пассажирки были госпитализированы.

Известно, что у мужчины были водительские права и он был трезв. Другие обстоятельства выясняются, пишет protv.md.

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