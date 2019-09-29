В Каушанах и Штефан-Водэ ожидаются перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 29 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Каушаны:

с. Фырлэдень – частично с 09:00 до 19:00.

с. Сэлкуца – частично с 08:30 до 20:00.

Штефан-Водэ:

с. Карагасаны: ул. К. Маркса, Чапаева, Котовского, Крянгэ, Молодежная, Победы, Суворова, 1 Мая, Карагасаны – частично с 08:30 до 20:00.

с. Паланка: ул. Еминеску, Ливезилор, Суворова, Четатя Албэ, Паланка, Дойна, Нистрянэ, Пэчий, Северная – частично с 08:10 до 20:10.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.