В Каушанах и Хынчештах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 6 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах, расположенных по следующим адресам:

ул. А. Матеевич, Д. Кантемир, Д. Никифор, М. Раду, М. Станчу, М. Фрунзе, М. Варлаам, Н. Няга, Штефан чел Маре – с 09:00 до 17:00.

Также обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Хынчештах:

с. Калмацуй – с 09:15 до 20:00.

с. Фундул Галбеней – с 08:30 до 20:00.

с. Ивановка – с 08:15 до 19:30.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.